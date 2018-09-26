PLANT VOGTLE NUCLEAR EXPANSION MOVING FOWARD

IT APPEARS THE FINANCIALLY-TROUBLED PLANT VOGTLE NUCLEAR EXPANSION NEAR AUGUST WILL MOVE FOWARD AFTER THE PARTNERS STRUCK A DEAL WEDNESDAY TO KEEP THE MULTI-BILLION DOLLAR PROJECT ALIVE.
THE BIG PLAYERS SOUTHERN COMPANY/GA. POWER, THE MUNICIPAL ELECTRIC AUTHORITY OF GA----ME-AG--AND THE EMC ASSOCIATED—OGLETHROPE POWER HAVE COME TO THE TABLE.
THE BOARD OF OGLETHROPE POWER—THE PROJECTS 2ND BIGGEST OWNER HAD EARLIER DEMANDED A COST CAP TO CURB SOARING COSTS AND HAD INSISTED THAT GA POWER'S PARENT COMPANY—SOUTHERN COMPANY—EVENTUALLY TAKE-ON THE ADDITIONAL FINANCIAL RISK IF IT CONTINUES COSTLY SLIP-UPS.
DETAILS OF THE AGREEMENT HAVE NOT BEEN DISCLOSED—BUT INVESTORS INCLUDE THE CITY OF THOMASTON, GRIFFIN, BARNESVILLE, JACKSON, FORSYTH AND DOZENS OF OTHERS PLUS EMC'S AROUND THE STATE BUT NOT UPSON EMC.
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