GOP GOV CANDIDATE IN UPSON CO. LABOR DAY

BIG TURN-OUT FOR A POLITICAL BAR B Q LABOR DAY IN UPSON COUNTY ON THE BENTLEY FARM—COORDINATED BY WILL BENTLEY.
GUESTS INCLUDED REPUBLICAN NOMINEE FOR GOVERNOR AND GA. SECRETARY OF STATE BRIAN KEMP, U.S. SECRETARY OF AGRICULTURE AND FORMER GA. GOVERNOR SONNY PERDUE AND TWO OTHER REPUBLICANS STATE AGRICULTURE COMMISSIONER GARY BLACK—WHO IS SEEKING RE-ELECTION AND TRICIA PRIDEMORE RUNNING FOR PSC COMMISSIONER.
THE CROWD ALSO INCLUDED 5 GEORGIA SHERIFFS WHO HAVE ENDORSED KEMP FOR GOVERNOR INCLUDING UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE, PIKE COUNTY SHERIFF JIMMY THOMAS, LAMAR COUNTY SHERIFF BRAD WHITE, MERIWETHER COUNTY SHERIFF CHUCK SMITH, AND FAYETTE COUNTY SHERIFF BARRY BABB.
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