EX-UPSON DEPUTY SENTENCED

IN UPSON SUPERIOR COURT MONDAY—A FORMER UPSON COUNTY SHERIFF'S DEPUTY—KODY KENNEDY ENTERED A GUILTY PLEA TO SIMPLE BATTERY FOR STRIKING A MAN IN HANDCUFFS WHILE IN CUSTODY AND HE WAS SENTENCED TO FINE AND PROBATION BY JUDGE SCOTT BALLARD.
THE INCIDENT INVESTIGATED BY THE GBI -- GOT KENNEDY TERMINATED AND ALSO ONE THOMASTON POLICE OFFICER WAS FIRED AND ANOTHER FACED DISCIPLINARY ACTION.
IT STEMMED FROM A TRAFFIC STOP ON 36 EAST INVOLVING CURTIS LAMAR PERRY WHO WAS CHARGED WITH SPEEDING , OBSTRUCTION OF AN OFFICER AND POSSESSION OF METH.
KENNEDY WAS SENTENCED TO 12 MONTHS PROBATION, 40 HOURS OF COMMUNITY SERVICE AND A $500 FINE.
TWO OTHER GUILTY PLEAS MONDAY, JACKIE LEE REYNOLDS CRIMINAL TRESPASS—SENTENCED TO TIME SERVED AND CASMEONDRA NICOLE HARRIS—POSSESSION MORE THAN OUNCE OF MARIJUANA, 5 YEARS PROBATION, 80 HOURS COMMUNITY SERVICE, FINE OF $2000.
OBSTRUCTION OF AN OFFICER 12 MONTHS PROBATION, FINE OF $500.
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