THREE ARRESTED FOR POT NEAR NORTHRIDGE CHURCH

UPSON COUNTY SHERIFF'S OFFICE SAYS THREE YOUTHS WERE ARRESTED FOR POSSESSION LESS AN OUNCE OF MARIJUANA AFTER OFFICIALS AT NORTHRIDGE CHURCH ON HICKORY RIDGE ROAD REPORTED SUSPICIOUS ACTIVITY IN THE PARKING LOT LATE AT NIGHT.
RESPONDING OFFICERS FOUND A JAR OF SUSPECTED MARIJUANA ON THE GROUND NEAR A KIA OPTIMA.
ARRESTED; 19 YEAR OLD CHLOE VIA WALKER OF GREENWOOD ROAD, 21 YEAR OLD BRADY PAUL JOINER OF TUXEDO DR. AND 21 YEAR OLD DALTON WAYNE STROM OF THE ROCK ROAD.
ACCORDING TO THE S.O. REPORT---THE TRIO CLAIMED THE POT DID NOT BELONG TO THEM.
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