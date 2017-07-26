PEDESTRIAN HIT BY A CAR NEAR 36 E.

UPSON COUNTY S.O. SAID A PEDESTRIAN WAS LIFE-FLIGHTED TO AN OUT OF TOWN HOSPITAL —AFTER HE WAS STRUCK BY A CAR TUESDAY EVENING AT 36 EAST AND EAST MOORE'S CROSSING NEAR CHATFIELD'S STORE.
ACCORDING TO THE REPORT--42 YEAR OLD CHARLES MICHAEL ELDER OF MULBERRY STREET WAS LYING IN A POOL OF BLOOD WITH A LARGE GASH ON HIS FOREHEAD—AND REPORTEDLY SUFFERED SEVERE HEAD TRAUMA AND FRACTURES.
THE MOTORIST INVOLVED—KAREN ORRELL OF D. STREET TOLD DEPUTIES—MR. ELDER WAS IN THE ROAD—BUT SHE DIDN'T SEE HIM.
RELATIVES SAID ELDER SUFFERED MULTIPLE BEE STINGS EARLIER IN THE DAY AND ONE SIDE OF HIS FACE WAS SWOLLEN—BUT HE WOULDN'T SEEK MEDICAL ATTENTION
THE ACCIDENT IS UNDER INVESTIGATION
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