FATAL MOTORCYCLE ACCIDENT IN LAMAR COUNTY

ACCORDING TO POST 44 GA. STATE PATROL FORSYTH—A MILNER MAN DIED OF INJURIES IN A MOTORCYCLE WRECK TUESDAY EVENING IN LAMAR COUNTY ON HIGHWAY 18 NEAR CANNIFAX ROAD AFTER HE WAS REAR-ENDED BY HIS FIANCE.
TROOPER JASON STONE IDENTIFIED THE FATALITY AS 28 YEAR OLD WILLIAM CHRIS STANFIELD—WHO WAS LIFE-FLIGHTED TO GRADY HOSPITAL IN ATLANTA BUT DIED OF SEVERE HEAD TRAUMA.
TROOPER STONE TOLD ZOOM NEWS—HIS BRIDE-TO-BE, LORA WYNNE , AGE 28 OF GRIFFIN WAS FOLLOWING BEHIND STANSFIELD AS THEY LOOKED AT HOUSES FOR SALE. HE STOPPED THE BIKE SUDDENLY—BECAUSE HE MISSED A TURN—AND THE TOYOTA COROLLA—MS. WYNNE WAS DRIVING—STRUCK THE MOTORCYCLE IN THE REAR—AND KNOCKED STANSFIELD OFF THE BIKE.
THE ACCIDENT IS STILL UNDER INVESTIGATION—ACCORDING TO TROOPER STONE.
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