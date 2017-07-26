Wednesday, July 26, 2017

THOMASTON P.D. UPSON S.O. AND GSP RESPOND TO FIGHT

THOMASTON POLICE, UPSON COUNTY SHERIFF'S DEPUTIES AND THE GA. STATE PATROL RESPONDED TO REPORTS OF A RUMBLE AT FAR VIEW APARTMENTS ON AVE. F. SATURDAY—AFTER SOMEONE FIRED A GUNSHOT THRU A CAR WINDOW.

NO ONE WAS INJURED—BUT A CROWD HAD GATHERED AND FIGHTS BROKE-OUT—ACCORDING TO SHERIFF DAN KILGORE.

DEPUTIES ARRESTED TWO SUSPECTS AFTER A STRONG ODOR OF MARIJUANA AND A 40 CALIBER HANDGUN WAS FOUND IN THEIR CAR—AND CLOSE TO A POUND OF WEED WAS SEIZED.


THOSE ARRESTED—36 YEAR OLD EDDIE LAMAR REVIERE OF TRICE ROAD---POSSESSION MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE AND 24 YEAR OLD DEMOND WILSON OF MICHAEL STREET CHARGED WITH ILLEGAL POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE AND POSSESSION OF A HANDGUN IN COMMISSION OF A CRIME.
Posted by WTGA AM & FM at 1:26 PM

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