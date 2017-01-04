GARAGE DESTROYED BY FIRE ON MINOR ROAD, CULLODEN

ACCORDING TO THE UPSON COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT---A FIRE AT THE RESIDENCE OF JEFFREY AND CARLENE ROGERS—1760 MINOR ROAD DESTROYED A DETACHED GARAGE, WITH A SHOP, A TRUCK AND AN UPSTAIRS FURNISHED APARTMENT—AND THERE WAS MINOR FIRE DAMAGE TO THEIR HOME.
JEFFREY ROGERS TOLD UPSON S.O. HE WAS WATCHING A BOWL GAME ON TV FRIDAY NITE—WHEN HE HEARD AN EXPLOSION THAT SHOOK THE HOUSE—AND NOTICED THE GARAGE WAS ON FIRE—A GARAGE LINKED TO THE HOUSE BY A WALK-WAY.
WHEN FIRE UNITS ARRIVED—THE COUPLE WAS REMOVING VALUABLES FROM THE HOME—AND SOME AMMO STORED IN THE GARAGE WAS GOING-OFF.
A 1992 CHEVROLET 1500 4 BY 4 TRUCK PARKED IN THE GARAGE WAS DESTROYED ALONG WITH THE SHOP AND TOOLS.
ZOOM NEWS WAS TOLD—THE EXPLOSION WAS APPARENTLY CAUSED BY THE TRUCK CATCHING FIRE.
SALEM, THURSTON, AND NORTHSIDE FIRE DEPARTMENTS RESPONDED. THE STATE FIRE MARSHALL HAS BEEN CALLED-IN TO INVESTIGATE THE CAUSE OF THE FIRE.
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