NWS SAYS 3 TORNADOS IN UPSON SAT.

EMA DIRECTOR MARTHA ANN MACCARTY REPORTS THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CONFIRMED THREE TORNADOS IN UPSON COUNTY SATURDAY, AFTER SURVEYING DAMAGE IN UPSON TUESDAY.
TWO CAME OUT OF TALBOT COUNTY WITH WINDS OVER 100 MILES PER HOUR. ONE TRACKED TO THE SPREWELL BLUFF AREA OVER PASTURE AND WOODS.
ONE TRAVELED TO THE RIVERBEND RESTAURANT AREA AT 36 WEST AND TRACKED TO 74 WEST, SUNNSIDE ROAD AREA WINDS UP TO 120 MILES PER HOUR. RIVERBEND RESTAURANT IS OPEN FOR BUSINESS.
A THIRD IN THE NORTH DEL RAY ROAD AREA, ORGIN UNKNOWN, WINDS UP TO 120 MILES PER HOUR, ON THE GROUND FOR 1.8 MILES AND THEN MOVED INTO LAMAR COUNTY.
EMA DIRECTOR MCCARTY SAID THE NORTH DEL RAY STORM COULD HAVE TRAVELED OVER THE CITY OF THOMASTON, AS SHE HAS RECEIVED SEVERAL REPORTS OF SIGHTINGS OF A FUNNEL CLOUD.
THAT COULD BE THE STORM THAT TRAVELED INTO MONROE COUNTY AND STAYED ON THE GROUND FOR 10 MILES NEAR FORSYTH.
FOR MORE DETAILS LISTEN TO 105-9/101-1 FM
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