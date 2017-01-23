TWO TORNADOS REPORTED BY EMA IN UPSON SAT AM

EMA DIRECTOR MARTHA ANN MCCARTY SAYS THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL BE IN UPSON COUNTY MONDAY TO DETERMINE THE CATAGORY OF TWO TORNADOS THAT HIT UPSON COUNTY SATURDAY MORNING JUST AFTER 11AM.
ONE ON HIGHWAY 36 WEST NEAR RIVERBEND RESTAURANT KNOCKED DOWN TREES AND POWER LINES AND BLOCKED THE HIGHWAY.
ANOTHER STORM HIT HIGHWAY 74 WEST BETWEEN SUNNYSIDE ROAD AND PICKARD ROAD AND IT WAS BLOCKED BY TREES AND DOWNED POWER LINES.
SCATTERED POWER OUTAGES RESULTED, BUT SHERIFF DAN KILGORE TOLD US NO INJURIES WERE REPORTED.
DAMAGE REPORTED AT THE RESIDENCE OF ROD AND KRISTIE PITTS ON SUNNYSIDE ROAD, FALLEN TREES KNOCKED DOWN THE OVERHANG ON THEIR HOUSE AND HEAVY DAMAGED THEIR PICK-UP TRUCK.
IN THE SHADOWWOOD LANE AREA, MAGGIE GILBERT REPORTED SOME HOUSE DAMAGE, AND ON PALLET MILL ROAD A GARAGE WAS DESTROYED.
IN THE CITY OF THOMASTON, WEST MAIN STREET NEAR GREEN STREET WAS BLOCKED WHEN POWER LINES FELL IN THE STREET AND A TREE BLOCKED COUNTY ROAD NEAR BEAVER RUN TRACE.
THE STORM CELL MOVED INTO LAMAR COUNTY AND A TORNADO WARNING WAS ISSUED. DESPITE ROTATION ON RADAR LAMAR COUNTY SHERIFF BRAD WHITE TALKED TO ZOOM NEWS LIVE ON THE AIR AND SAID HE HAD NO REPORTS OF DAMAGE OR INJURIES.
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