HOUSE FRIDAY SATURDAY IN UPSON COUNTY

WHEN AN UPSON COUNTY DEPUTY ARRIVED AT 121 HICKMON DRIVE— SATURDAY THE LEFT SIDE OF A HOUSE WAS FULLY ENGULFED IN FLAMES—THE RESIDENCE OF THE EDWARD WALKER FAMILY. A 1993 TOYOTA 4-RUNNER WAS ALSO DESTROYED BY THE FIRE.
MR. WALKER SAID A BEDROOM AND OFFICE CAUGHT FIRE POSSIBLY FROM A SPACE HEATER IN THE OFFICE.
MR. WALKER, HIS WIFE AND GRAND SON MANAGED TO ESCAPE WITHOUT INJURY—AS THE FIRE SPREAD QUICKLY.
UNITS FROM ROCK HILL, YATESVILLE AND NORTHSIDE FIRE DEPARTMENTS RESPONDED.
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