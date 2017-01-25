UPDATE; AID TO S. GA. TORNADO VICTIMS IN UPSON CO.

UPSON COUNTY'S EFFORT TO AID TORNADO VICTIMS IN SOUTH GEORGIA HAS BEEN PICKING-UP .
CITY OF THOMASTON EMPLOYEES TAKING DONATIONS UNTIL 6PM WEDNESDAY AT THE PARKING LOT OF THE GREATEST GENERATION MEMORIAL PARK AND ELECTRIC DEPARTMENT SUPERINTENDANT NEIL IVEY SAYS HE HAS ADDED A 2ND TRAILER FOR DONATIONS AND IS HEADED FOR ALBANY ON THURSDAY MORNING.
FORMER COUNTY COMMISSIONER RUSTY BLACKSTON SAYS DONATIONS HAVE BEEN SLOWER AT THE CIVIC CENTER FOR COOK COUNTY VICTIMS—BUT HE PLANS ON PLACING ANOTHER TRAILER AT THE GREATEST GENERATION PARK ON THURSDAY, AND DONATIONS WILL BE RECEIVED BOTH PLACES---AT THE CIVIC CENTER AND THE PARK 9AM TILL 6PM DAILY —TRUCKS LEAVING SATURDAY AT NOON FOR SOUTH GA.
THEY NEED BOTTLED WATER, PERSONAL HYGIENE PRODUCTS, DIAPERS, BLANKETS, TOWELS, NON-PERISHABLE FOOD, TOILETRIES AND CASH DONATIONS ARE WELCOMED.
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