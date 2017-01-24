UPSON CO. RELIEF EFFORT FOR S. GA. TORNADO VICTIMS

FORMER UPSON COUNTY COMMISSION CHAIRMAN RUSTY BLACKSTON AND OTHER FARMERS AND FAMILIES HAVE STARTED A RELIEF EFFORT AT THE CIVIC CENTER TO HELP COOK COUNTY, GA. AFTER WEEKEND TORNADOS.
TAKING DONATIONS 9AM TILL 6PM WEDNESDAY, THURSDAY, AND FRIDAY AND SATURDAY 9AM TILL THE TRUCKS ROLL AT NOON.
JUST DRIVE-UP TO THE FRONT DOOR OF THE CIVIC CENTER AND VOLUNTEERS WILL TAKE YOUR DONATIONS.
NEEDED---CLEANING SUPPLIES, TOILETRIES, WASH CLOTHS, TOWELS. LAUNDRY DETERGENT, PILLOWS, LINENS, PLASTIC CONTAINERS, PAPER PRODUCTS, BLANKETS, UNDER GARMENTS, WATER, PET SUPPLIES , CHILDREN'S TOYS . FOOD PRODUCTS INCLUDING PEANUT BUTTER AND JELLY AND CASH DONATIONS WILL BE WELCOMED.
VOLUNTEERS ARE NEEDED FOR THIS RELIEF EFFORT.
FOR MORE INFORMATION CALL 706-975-9598
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