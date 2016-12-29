SUICIDE ATTEMPT BEHIND COGGINS FUNERAL HOME

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON TOLD ZOOM NEWS A 56 YEAR OLD WHITE MALE WAS TRANSPORTED TO THE MEDICAL CENTER IN MACON EARLY THURSDAY MORNING AFTER HE SHOT HIMSELF IN THE CHEST IN AN APPARENT SUICIDE ATTEMPT.
WHEN POLICE UNITS ARRIVED AROUND 8AM --- THE MAN WAS CONSCIOUS AND ALERT AND SITTING IN A SILVER TOYOTA TACOMA PICK-UP PARKED BEHIND COGGINS FUNERAL HOME ON HANNAH'S MILL ROAD.
THE CHIEF SAID THE ROUND FROM THE 22 CALIBER PISTOL USED IN THE SHOOTING APPARENTLY DID NOT HIT ANY VITAL ORGANS IN HIS CHEST.
HIS WIFE TOLD INVESTIGATORS HE HAD LEFT HOME SEVERAL DAYS AGO—ACCORDING TO CHIEF RICHARDSON.
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