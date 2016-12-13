OFFICER INVOLVED SHOOTING IN HAMPTON

A HENRY COUNTY POLICE OFFICER SHOT A MAN IN DOWNTOWN HAMPTON TUESDAY MORNING DURING A DOMESTIC DISPUTE—AND THE MAN LATER DIED AT THE HOSPITAL.
CAPTAIN JOEY SMITH SAID THE MCDONOUGH AREA MAN IN HIS 30'S WAS IN THE BACK ALLEY BEHIND ALLRED FAMILY DENTAL ON EAST MAIN STREET ATTACKING HIS EX- WIFE –AN EMPLOYEE OF THE OFFICE--- WHEN POLICE ARRIVED.
THEY ATTEMPTED TO INTERVIENE—BUT HE PULLED A PISTOL AND REFUSED COMMANDS TO DROP IT—AND THE HENRY COUNTY OFFICER FIRED ONE SHOT. NO ONE ELSE WAS HURT.
CAPTAIN SMITH SAID THE OFFICER INVOLVED IS A 10-YEAR VETERAN OF THE FORCE AND HAS BEEN PLACED ON ADMINISTRATIVE LEAVE WITH PAY WHILE THE GBI INVESTIGATES THE INCIDENT.
PRIOR TO THE SHOOTING---WITNESSES SAID THEY HEARD THE MAN KNOCKING ON THE BACK DOOR OF THE DENTAL OFFICE APPARENTLY TRYING TO GET IN. POLICE SAID THE COUPLE HAS A HISTORY OF DOMESTIC TROUBLES.
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