THOMASTON MAN INJURED IN PIKE COUNTY WRECK WED.

THE OFFICE OF PIKE COUNTY SHERIFF JIMMY THOMAS HAS RELEASED DETAILS OF A WRECK WEDNESDAY EVENING ON U.S. 19 AT VEGA ROAD— INVOLVING MOTORISTS FROM UPSON AND SPALDING COUNTY.
THE DRIVER OF A 2006 CHRYSLER VAN—ROGER FLOYD PORTWOOD OF WILSON WAY IN THOMASTON—WAS TRANSPORTED BY AMBULANCE TO GRADY MEMORIAL HOSPITAL BECAUSE AIR-FLIGHT MEDICAL WAS GROUNDED DUE TO WEATHER.
THE DRIVER OF AN INTERNATIONAL TRUCK PULLING A TRAILER WITH A BACK HOE—BRENT RANDALL GOEN OF SUMMIT DRIVE IN GRIFFIN—WAS CITED FOR IMPROPER TURN AND A DRIVERS LICENSE CLASS VIOLATION.
THE PIKE S.O. REPORT SAID THE TRUCK WAS MAKING AN IMPROPER TURN AND WAS STRUCK BY THE VAN. THE WRECK CAUSED A TRAFFIC TIE-UP ON SOUTHBOUND AND NORTHBOUND 19 –JUST AFTER WORKING HOURS.
No comments:
Post a Comment