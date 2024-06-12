Wednesday, June 12, 2024

UPSON BOC PASSES BOND RESOLUTION FOR URMC

 AT  TUESDAY'S  MEETING, THE  UPSON  COUNTY  COMMISSIONERS  VOTED  TO  PASS  ON  A   CONTRACT  INCREASE  TO  CUSTOMERS   OF    6%  FROM  GARBAGE  COLLECTION   VENDOR--GFL.


THE  COMMISSIONERS  ALSO  APPROVED  A   BOND   GUARANTEE  REQUEST  FROM  UPSON  REGIONAL  MEDICAL  CENTER  TO  EXPAND  OBSTETRICS  AND  CRITICAL  CARE.  A   $35  MILLION  BOND  THAT  WILL  INVOLVE  SOME  TYPE OF SINKING  FUND  COMMITTMENT FROM  URMC  WHILE  NEGOTIATIONS  BEGIN  WITH  THE  COUNTY  FOR  AN  INTER-GOVERNMENT  AGREEMENT.


THE  AGREEMENT  WILL  ALLOW  THE  HOSPITAL  TO  MOVE FOWARD  WITH   FINANCING  FOR  THE  PROJECT  TO  BE LOCATED ON  THE  WEST  SIDE OF  URMC. 


CHAIRMAN NORMAN  ALLEN  HAD  ASKED  FOR  SOME  TYPE  OF  FINANCIAL  ASSURANCE  THAT  URMC  COULD  PAY OFF  THE  BOND  IN  CASE  OF  A  CATASTROPHIC  EVENT  THAT  WOULD  PREVENT   BOND  REPAYMENT.

Posted by WTGA AM & FM at 12:15 PM

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