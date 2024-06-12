UPSON BOC PASSES BOND RESOLUTION FOR URMC

AT TUESDAY'S MEETING, THE UPSON COUNTY COMMISSIONERS VOTED TO PASS ON A CONTRACT INCREASE TO CUSTOMERS OF 6% FROM GARBAGE COLLECTION VENDOR--GFL.
THE COMMISSIONERS ALSO APPROVED A BOND GUARANTEE REQUEST FROM UPSON REGIONAL MEDICAL CENTER TO EXPAND OBSTETRICS AND CRITICAL CARE. A $35 MILLION BOND THAT WILL INVOLVE SOME TYPE OF SINKING FUND COMMITTMENT FROM URMC WHILE NEGOTIATIONS BEGIN WITH THE COUNTY FOR AN INTER-GOVERNMENT AGREEMENT.
THE AGREEMENT WILL ALLOW THE HOSPITAL TO MOVE FOWARD WITH FINANCING FOR THE PROJECT TO BE LOCATED ON THE WEST SIDE OF URMC.
CHAIRMAN NORMAN ALLEN HAD ASKED FOR SOME TYPE OF FINANCIAL ASSURANCE THAT URMC COULD PAY OFF THE BOND IN CASE OF A CATASTROPHIC EVENT THAT WOULD PREVENT BOND REPAYMENT.
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