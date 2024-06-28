TCC GIVES EXTENSION ON CDBG GRANT FOR FREE WATER/SEWER LINES

THE THOMASTON CITY COUNCIL IS GIVING 10 PROPERTY OWNERS 30 MORE DAYS TO COMPLY WITH A CDBG GRANT THAT OFFERS CUSTOMERS IN NORTH SILVERTOWN NEW WATER AND SEWER LINES FREE OF CHARGE. AT THURSDAY'S MEETING COUNCIL EXPRESSED CONCERNS THAT THOSE WHO HAVE NOT SIGNED-UP FOR NEW SERVICE COULD BE WITHOUT WATER IF THEY HAVE NOT RETURNED A RIGHT-OF-ENTRY FORM BY JULY IST.
HOMES NORTH OF 12TH AVE. ALONG B. ST.NE, E. ST. AND F. STREET WILL GET A NO-COST NEW 6 INCH WATER MAIN AND A NEW WATER AND SEWER LINE FOR EACH HOME, WITH A ONE YEAR WARRANTY FROM THE CONTRACTOR. THE NEW 6 INCH WATER MAIN WILL REPLACE THE EXISTING 2 AND 2.5 INCH WATER MAINS.
SIMILAR IMPROVEMENTS IN EAST SILVERTOWN VILLAGE ARE PLANNED FOR FUTURE CDBG PROJECTS.
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