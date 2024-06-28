Friday, June 28, 2024

TCC GIVES EXTENSION ON CDBG GRANT FOR FREE WATER/SEWER LINES

 THE  THOMASTON  CITY  COUNCIL  IS  GIVING   10  PROPERTY  OWNERS  30  MORE DAYS  TO  COMPLY  WITH  A  CDBG  GRANT  THAT  OFFERS  CUSTOMERS IN NORTH  SILVERTOWN  NEW  WATER AND  SEWER  LINES FREE OF  CHARGE.  AT  THURSDAY'S  MEETING  COUNCIL  EXPRESSED CONCERNS  THAT  THOSE  WHO  HAVE  NOT SIGNED-UP  FOR  NEW  SERVICE  COULD  BE  WITHOUT  WATER  IF  THEY  HAVE   NOT   RETURNED    A  RIGHT-OF-ENTRY  FORM    BY  JULY  IST.


HOMES  NORTH OF  12TH  AVE.  ALONG  B.  ST.NE, E. ST.  AND F. STREET  WILL  GET  A    NO-COST   NEW  6  INCH  WATER  MAIN   AND  A   NEW  WATER  AND  SEWER  LINE  FOR  EACH HOME,  WITH  A  ONE  YEAR  WARRANTY  FROM  THE  CONTRACTOR. THE  NEW  6  INCH  WATER MAIN  WILL  REPLACE  THE  EXISTING  2  AND  2.5 INCH  WATER  MAINS.


SIMILAR  IMPROVEMENTS  IN  EAST  SILVERTOWN  VILLAGE  ARE  PLANNED  FOR FUTURE  CDBG  PROJECTS.

Posted by WTGA AM & FM at 2:43 PM

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