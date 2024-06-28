Friday, June 28, 2024

ROOF COLLAPSE ON VACANT JIN'S WIGS BUILDING DT THOMASTON

 ACCORDING  TO  THE  THOMASTON  FIRE  DEPARTMENT,  THE  ROOF  COLLAPSED  ON  THE  VACANT  JIN'S  WIGS  BUILDING  ON  THE  SOUTHSIDE  OF  THE  SQUARE,  AFTER  A  RAIN  STORM  FRIDAY  EVENING.  LT.  AUSTIN  BELL OF TFD  SPOKE  TO   101  NEWS  AT  THE  SCENE AND  TOLD  US  PD  CRIME  TAPE  HAS   BEEN  PLACED  IN  FRONT  OF  THE  BUILDING  TO  PROTECT  PEDESTRIAN  TRAFFIC.


JIN'S  WIGS  RELOCATED  TO  SHORT  E.  STREET   AWHILE  BACK  AND   THERE  HAD  BEEN  REPORTS  THE  NEW  OWNER PLANNED  TO  RENOVATE  THE  BUILDING,  BUT  TO  DATE  NOTHING  HAS  BEEN  DONE

Posted by WTGA AM & FM at 8:43 PM

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