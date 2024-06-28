ROOF COLLAPSE ON VACANT JIN'S WIGS BUILDING DT THOMASTON

ACCORDING TO THE THOMASTON FIRE DEPARTMENT, THE ROOF COLLAPSED ON THE VACANT JIN'S WIGS BUILDING ON THE SOUTHSIDE OF THE SQUARE, AFTER A RAIN STORM FRIDAY EVENING. LT. AUSTIN BELL OF TFD SPOKE TO 101 NEWS AT THE SCENE AND TOLD US PD CRIME TAPE HAS BEEN PLACED IN FRONT OF THE BUILDING TO PROTECT PEDESTRIAN TRAFFIC.
JIN'S WIGS RELOCATED TO SHORT E. STREET AWHILE BACK AND THERE HAD BEEN REPORTS THE NEW OWNER PLANNED TO RENOVATE THE BUILDING, BUT TO DATE NOTHING HAS BEEN DONE
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