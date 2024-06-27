Thursday, June 27, 2024

ANOTHER FRAUD PPP LOAN ARREST BY TPD

 THOMASTON  POLICE  DEPARTMENT  HAS  OBTAINED  A  WARRANT  FOR  ANOTHER  PPP  LOAN  VIOLATION  RELATED  TO    COVID-19  FEDERAL  FUNDS. 28  YEAR  OLD  ALONZEONIA  RASHAY  ELLISON  OF  109  WEST  COUNTY  ROAD  APARTMENTS  IS  THE  LATEST  SUSPECT  OF  SEVERAL  AND  HAS  BEEN  CHARGED  WITH  THEFT  BY  DECEPTION, A FELONY.  THE  VICTIM  LISTED  AS  FOUNTAINHEAD  S.B.F. LLC  OF  LAKE  MARY,  FLORIDA.  INVESTIGATOR  TRAYLOR  BEGAN  INVESTIGATION  OF  FRAUDULENT   PPP  LOANS  IN   APRIL  OF   2023.   THE  PD  BEGAN  MEETING  WITH  THE  FBI  ABOUT  THE  CASES  IN   JULY  OF   2022.

Posted by WTGA AM & FM at 12:37 PM

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