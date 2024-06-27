ANOTHER FRAUD PPP LOAN ARREST BY TPD

THOMASTON POLICE DEPARTMENT HAS OBTAINED A WARRANT FOR ANOTHER PPP LOAN VIOLATION RELATED TO COVID-19 FEDERAL FUNDS. 28 YEAR OLD ALONZEONIA RASHAY ELLISON OF 109 WEST COUNTY ROAD APARTMENTS IS THE LATEST SUSPECT OF SEVERAL AND HAS BEEN CHARGED WITH THEFT BY DECEPTION, A FELONY. THE VICTIM LISTED AS FOUNTAINHEAD S.B.F. LLC OF LAKE MARY, FLORIDA. INVESTIGATOR TRAYLOR BEGAN INVESTIGATION OF FRAUDULENT PPP LOANS IN APRIL OF 2023. THE PD BEGAN MEETING WITH THE FBI ABOUT THE CASES IN JULY OF 2022.
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