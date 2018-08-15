UPSON BOC SUPPORTS 5TH JUDGE

AT TUESDAY'S MEETING THE UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS VOTED UNANIMOUSLY TO WRITE A LETTER IN SUPPORT OF A 5TH SUPERIOR COURT JUDGE FOR THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT—THE LAST COUNTY IN THE CIRCUIT TO DO IT.
THE BOARD HAD SOME QUESTIONS ABOUT IT—BUT THEY WERE APPARENTLY ANSWERED BY JUDGE FLETCHER SAMS AT A COMMISSIONERS RETREAT LAST WEEK.
ACCORDING TO JUDGE SAMS A 5TH JUDGE WILL COST UPSON COUNTY AN ADDITIONAL $8900—BUT IT INCLUDES 7 STATE-FUNDED POSITIONS.
AUGUST 9TH THE GA. JUDICIAL COUNCIL VOTED TO RECOMMEND ADDITIONAL JUDGESHIPS FOR THE GRIFFIN CIRCUIT AND GWINNETT JUDICIAL CIRCUIT AND SENT THOSE RECOMMENDATIONS TO THE GOVERNOR AND GA. GENERAL ASSEMBLY TO BE CONSIDERED IN THE 2019 SESSION.
A STATE REPORT SAID THE 4 JUDGES IN THE GRIFFIN CIRCUIT WERE DOING THE WORK OF 5.6 JUDGES.
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