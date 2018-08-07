Tuesday, August 7, 2018

SPALDING CO. SUPPORTS A 5TH SUPERIOR COURT JUDGE

AT TUESDAY'S REGULAR MEETING—THE SPALDING COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS VOTED UNANIMOUSLY TO WRITE A LETTER IN SUPPORT OF A 5TH SUPERIOR COURT JUDGE IN THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT.

CHIEF JUDGE CHRIS EDWARDS WHO ADDRESSED THE BOARD SAID THE CIRCUIT QUALIFED—AS AN AT NEED CIRCUIT—BECAUSE OF CASELOAD. A 5TH JUDGE WILL COST SPALDING COUNTY $20,000 MORE THAN CURRENTLY FUNDED --- JUST OVER $85,000 BUT THE COURTS WILL OPERATE MORE EFFICIENTLY—HE SAID. THE GA. GENERAL ASSEMBLY WILL MAKE THE FINAL DECISION ON FUNDING A 5TH JUDGE.



COUNTY ATTORNEY JIM FORTUNE REPORTED THE CITIZENS ETHICS COMMITTEE CLEARED BOTH COMMISSIONERS GWEN FLOWERS-TAYLOR AND DON HAWBAKER OF ETHICS VIOLATIONS DURING A RECENT HEARING. FLOWERS-TAYLOR CALLED ON THE BOARD TO REVIEW ITS ETHICS RULES AND DISCUSS THE GROUNDS FOR VIOLATIONS.
Posted by WTGA AM & FM at 3:18 PM

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