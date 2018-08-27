Monday, August 27, 2018

TOWN HALL MEETING ON TAXES THURSDAY IN SALEM

UPSON COUNTY COMMISSIONER LORENZO WILDER WILL BE HOSTING A TOWN HALL MEETING THIS THURSDAY, AUGUST 30TH 7PM AT SALEM BAPTIST CHURCH FEATURING TAX COMMISSIONER ANDY CHASTAIN AND CHIEF TAX APPRAISER CHARLES MCKEEHAN—ANSWERING QUESTIONS ABOUT TAX ASSESSMENTS , TAX MILLAGE RATES , CALCULATION AND DELINQUENT TAXES. PUBLIC INVITED.

COMMISSIONER PAUL JONES WILL HOST A 2ND TOWN HALL MEETING AT THE ROCK RANCH, TUESDAY SEPT. 4TH AT 7PM .


TAX COMMISSIONER CHASTAIN SAYS THE 2018 UPSON COUNTY TAX DIGEST IS SCHEDULED TO BE APPROVED AUGUST 29, AND IF APPROVED TAX BILLS COULD BE MAILED-OUT AS EARLY AS AUGUST 31ST WITH A DUE DATE OF NOV. 15TH.   
Posted by WTGA AM & FM at 2:18 PM

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