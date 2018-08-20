THOMASTON MAN DIED OF BURNS

AN UPSON COUNTY MAN, STEVE “ BUD” ROLAND, AGE 42 HAS DIED OF BURNS SUFFERED IN AN EXPLOSION AT THE ARI PLANT IN ORCHARD HILL IN SPALDING COUNTY—AUGUST 7TH.
ROLAND SUSTAINED BURNS OVER 90% OF HIS BODY AND A 2ND EMPLOYEE HAD 2ND DEGREE BURNS ON HIS ARMS—AFTER AN EXPLOSION IN THE MIXING ROOM OF THE PLANT THAT PRODUCES BUG REPELLENTS AND AEROSOL SANITIZERS.
BOTH MEN WERE UNDERGOING TREATMENT AT THE BURN UNIT AT GRADY MEMORIAL HOSPITAL IN ATLANTA.
COGGINS FUNERAL HOME IN CHARGE OF ARRANGEMENTS FOR STEVE “ BUD” ROLAND.
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