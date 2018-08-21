THOMASTON CONNECTION TO LL WORLD SERIES

THERE'S A THOMASTON CONNECTION TO THE PEACHTREE CITY TEAM IN THE LITTLE LEAGUE WORLD SERIES UNDERWAY IN WILLIAMSPORT, PENNSYLVANIA.
WILL AND CHARLIE --THE TWIN SONS OF BROOKE CLEM---DAUGHTER OF RETIRED UPSON COUNTY CHIEF TAX APPRASER—PAT FALLIN—ARE ON THE TEAM AND BROOKE'S HUSBAND RANDY IS 3RD BASE COACH.
PEACHTREE CITY ELIMINATED TEXAS MONDAY IN EXTRA INNINGS 7-6 AND A THROW BY OUTFIELDER CHARLIE MADE THE ESPN TOP 10 PLAYS —AND 2ND BASEMAN WILL WAS INVOLVED IN A STELLAR DOUBLE PLAY.
PEACHTREE CITY IS SCHEDULED TO PLAY MICHIGAN TONITE AT 7;30 ON ESPN —.
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