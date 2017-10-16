TWO INJURED IN MONDAY ACCIDENT S. CHURCH

TWO FEMALE MOTORISTS INJURED, ONE TRANSPORTED TO THE E.R. AFTER A TWO VEHICLE ACCIDENT, AT LUNCHTIME MONDAY ON SOUTH CHURCH STREET, JUST PAST SOUTHSIDE BP.
THOMASTON FIRE CHIEF RENAY HARRIS SAID ONE CAR WAS ON ITS SIDE AND THE DRIVER WAS PULLED FROM THE WRECKAGE BY SOMEONE PASSING-BY. THAT FEMALE MOTORIST WAS TRANSPORTED TO THE E.R. BY EMS.
THE OTHER DRIVER WAS TREATED AT THE SCENE BY EMT'S.
THOMASTON POLICE, THE FIRE DEPARTMENT, AND EMS RESPONDED.
THE ACCIDENT IS UNDER INVESTIGATION BY THOMASTON P.D.
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