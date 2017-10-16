A THOMASTON MAN SHOT TO DEATH IN ALBANY

A THOMASTON MAN DIED OF GUNSHOT WOUNDS AT AN ALBANY MOTEL SATURDAY EVENING AND POLICE ARE LOOKING FOR THE SHOOTER.
ACCORDING TO ALBANY POLICE , ZEMAL TOBEY FUENTES, AGE 27 DIED AT THE HOSPITAL AFTER THE SHOOTING AROUND 7;30PM SATURDAY NIGHT AT THE QUALITY INN IN NORTHWEST ALBANY.
HOTEL GUESTS SAID THEY HEARD TWO OR THREE GUNSHOTS AND WERE NOT ALLOWED TO LEAVE THE INN FOR TWO HOURS SATURDAY NIGHT, AS POLICE INVESTIGATED THE CASE.
POLICE SAID FUENTES WAS VISITING FOR THE HOMECOMING OF ALBANY STATE COLLEGE.
A THOMASTON COMPANION, KEDRAVIOUS DARNELL WEBB, AGE 21 IS LISTED IN THE ALBANY JAIL ON CHARGES OF FELONY TAMPERING WITH EVIDENCE.
THE SUSPECTED GET A WAY CAR, A LATE MODEL CHEVROLET IMPALA WAS LOCATED BY POLICE LATER THAT NIGHT ON THE CAMPUS OF ALBANY STATE.
IN HIGH SCHOOL TOBEY FUENTES PLAYED FOOTBALL FOR UPSON-LEE.
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