TWO ARRESTED FOR FUENTES MURDER

ALBANY POLICE HAVE ARRESTED TWO SUSPECTS IN THE SHOOTING DEATH OF 27 YEAR OLD TOBY FUENTES OF THOMASTON AT AN ALBANY MOTEL, SATURDAY NIGHT.
CHARGED WITH MURDER---19 YEAR OLD DAVID QUIMBY AND 21 YEAR OLD COURTLAND HUGHLEY, IN WHAT POLICE ARE CALLING A DRUG DEAL GONE BAD.
A COMPANION OF FUENTES, 21 YEAR OLD KEDRAVIOUS WEB OF THOMASTON WAS ARRESTED FOR FELONY TAMPERING WITH EVIDENCE.
ALBANY P.D. SAID FUENTES WAS SHOT IN FRONT OF THE QUALITY INN IN NORTHWEST ALBANY SATURDAY NIGHT AROUND 7;30PM.
WITNESSES SAID THEY SAW A WHITE CHEVROLET IMPALA LEAVE THE SCENE MOMENTS AFTER SHOTS WERE FIRED AND THE CAR WAS FOUND ON THE CAMPUS OF ALBANY STATE COLLEGE THE NEXT DAY.
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