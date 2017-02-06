UPSON S.O. MAKES BURGLARY ARREST

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAID GOOD POLICE WORK LEAD TO THE ARREST OF ONE ATLANTA MAN AFTER A BURGLARY AT SARINA'S CHEVRON AT 19 NORTH AND DEL RAY ROAD 3AM SATURDAY MORNING— AND A CHASE WITH SUSPECTS—TWO STILL ON THE RUN.
DEPUTIES HAD PULLED-OVER A MOTORIST FOR DUI—ON 19 AND HEARD THE SECURITY ALARM WHEN IT TRIGGERED AT THE CONVIENCE STORE.
DEPUTY ZACK WALLS RUSHED TO THE STORE AND FOUND THE FRONT GLASS DOOR BROKEN AND MECHANDISE SCATTERED IN THE PARKING LOT LEADING TOWARD DEL RAY ROAD—SO HE PROCEEDED AND FOUND THE CADILLAC AUTOMOBILE AND IT SPED AWAY FROM HIM.
THE CAR TURNED BACK TOWARD THOMASTON ON 36 AND REACHED SPEEDS OF ALMOST 120 MILES PER HOUR TRYING TO ELUDE THE LAW—AT WHICH TIME THE S.O. CALLED OFF THE CHASE.
THE DRIVER APPARENTLY SPOTTED A CITY OF THOMASTON POLICE OFFICER NEAR OLD YATESVILLE ROAD—AND RAN OFF INTO A FIELD.
ONE OF THE PASSENGERS GOT ON THE ROOF OF THE CAR AND HE AND THE DRIVER BAILED-OUT—WHILE IT WAS STILL MOVING AND FLED THE SCENE.
A PASSENGER IN THE BACK SEAT WAS TAKEN INTO CUSTODY—IDENTIFIED AS LARRY JOHNSON , AGE 28, OF ATLANTA . FOUND INSDE THE CAR—CARTONS OF CIGARETTES AND OTHER GOODS FROM THE STOR, MARIJUANA , AND A BACK-PACK OF BURGLARY TOOLS.
No comments:
Post a Comment