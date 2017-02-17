BOWMAN SENTENCED TO LIFE , NO PAROLE

THE STATE HAD BEEN SEEKING THE DEATH PENALTY.
D.A. COKER TOLD ZOOM NEWS HE APPROACHED BOWMAN'S DEFENSE ATTORNEYS WITH THE SENTENCE OFFER-- THURSDAY AFTERNOON AFTER THE JURY RETURNED A VERDICT OF GUILTY BUT MENTALLY ILL-- ON THE MURDER COUNTS AT THE TROUP COUNTY COURTHOUSE. PRESIDING JUDGE FLETCHER SAMS SENTENCED BOWMAN, AGE 31 , IN COURT FRIDAY MORNING.
OFFICER JORDAN'S FAMILY AGREED WITH THE SENTENCE -- THE D.A. TOLD US.
AND HE WENT ON TO SAY THE SENTENCE SHOULD GIVE OFFICER JORDAN'S FAMILY SOME CLOSURE.
PROSECUTOR COKER STATED-- THE VERDICT WAS NOT WHAT HIS OFFICE HOPED-FOR BUT AFTER REVIEWING THE VERDICT AND SPEAKING WITH JURORS LATER, IT WAS CLEAR THEY WERE NOT GOING TO RETURN A DEATH PENALTY SENTENCE.
BOWMAN'S GIRL FRIEND CHANTELL MIXON IS ALSO CHARGED WITH MURDER IN THE SHOOTING DEATH OF OFFICER JORDAN.
D.A. COKER INDICATED MIXON WILL BE ON THE COURT DOCKET FOR TRIAL LATER THIS YEAR IN SPALDING COUNTY, BUT IT WILL NOT BE A DEATH PENALTY CASE.
ACCORDING TO TESTIMONY IN THE TWO WEEK TRIAL—MIXON WAS CREATING A DISTURBANCE AT THE WAFFLE HOUSE IN GRIFFIN WHEN OFFICER JORDAN TRIED TO ARREST HER AND BOWMAN SHOT HIM IN THE BACK 5 TIMES.
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