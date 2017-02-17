Friday, February 17, 2017

BOWMAN SENTENCED TO LIFE , NO PAROLE

ACCORDING  TO   GRIFFIN  CIRCUIT  DISTRICT  ATTORNEY  BEN  COKER—MICHAEL  DEWAYNE  BOWMAN  HAS   ACCEPTED  A  SENTENCE  OF  LIFE  IN   PRISON   WITHOUT  PAROLE  PLUS  30  YEARS  TO  SERVE --  FOR  THE  MURDER  OF  CITY  OF  GRIFFIN  POLICE  OFFICER  KEVIN  JORDAN.
THE  STATE  HAD  BEEN  SEEKING  THE  DEATH  PENALTY.

D.A.  COKER  TOLD  ZOOM  NEWS  HE   APPROACHED  BOWMAN'S  DEFENSE  ATTORNEYS   WITH  THE  SENTENCE  OFFER--   THURSDAY  AFTERNOON  AFTER   THE  JURY  RETURNED  A  VERDICT OF  GUILTY  BUT  MENTALLY  ILL-- ON  THE  MURDER  COUNTS  AT  THE  TROUP  COUNTY  COURTHOUSE.  PRESIDING  JUDGE  FLETCHER  SAMS   SENTENCED  BOWMAN,  AGE   31  ,  IN  COURT  FRIDAY  MORNING.

OFFICER   JORDAN'S  FAMILY   AGREED   WITH    THE  SENTENCE -- THE  D.A.  TOLD  US.

  AND  HE     WENT  ON  TO  SAY   THE  SENTENCE    SHOULD    GIVE    OFFICER   JORDAN'S  FAMILY  SOME  CLOSURE.

  PROSECUTOR  COKER  STATED--  THE  VERDICT  WAS  NOT  WHAT  HIS  OFFICE  HOPED-FOR BUT  AFTER   REVIEWING  THE  VERDICT   AND   SPEAKING  WITH   JURORS   LATER,   IT  WAS  CLEAR  THEY  WERE  NOT  GOING  TO  RETURN  A  DEATH  PENALTY  SENTENCE.

BOWMAN'S  GIRL  FRIEND  CHANTELL  MIXON  IS  ALSO  CHARGED  WITH  MURDER  IN  THE  SHOOTING  DEATH  OF  OFFICER JORDAN.

D.A.  COKER  INDICATED  MIXON  WILL  BE  ON  THE  COURT  DOCKET FOR  TRIAL  LATER  THIS  YEAR  IN   SPALDING  COUNTY,  BUT  IT  WILL  NOT  BE  A  DEATH   PENALTY  CASE.

ACCORDING TO  TESTIMONY  IN  THE  TWO  WEEK  TRIAL—MIXON WAS  CREATING  A  DISTURBANCE  AT  THE  WAFFLE   HOUSE  IN  GRIFFIN  WHEN  OFFICER  JORDAN  TRIED  TO  ARREST   HER  AND  BOWMAN  SHOT  HIM  IN  THE  BACK  5   TIMES.

Posted by WTGA AM & FM at 11:55 AM

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