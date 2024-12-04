TWO INJURIES/WRECK NEAR U-L MIDDLE SCHOOL

A FEMALE MOTORIST AND A MALE FED-EX DRIVER WERE TRANSPORTED TO THE E.R. BY AMERI PRO EMS AFTER A KIA SUV WAS T-BONED BY A BOX TRUCK NEAR U-L MIDDLE SCHOOL WEDNESDAY MORNING AROUND 7;45AM.
TPD CAPTAIN BRIAN HAMMOCK TOLD 101 NEWS THE CROSSSING GUARD AT EAST MAIN , L. STREET AND HOLSTON DRIVE ATTEMPTED TO GET THE FED-EX DRIVER TRAVELING EAST ON MAIN TO STOP -- BUT HE RUSHED THROUGH THE INTERSECTION AND T-BONED THE LONE OCCUPANT OF THE SUV FLIPPING IT OVER A FULL TURN . THE FEMALE HAD PULLED OUT OF L. STREET HEADED FOR THE MIDDLE SCHOOL, CAPTAIN HAMMOCK TOLD US.
LT. AUSTEN BELL TFD REPORTED THERE WAS NO FIRE. CAPTAIN HAMMOCK REPORTED PD SGT. SHANE MORGAN IS IN CHARGE OF THE ACCIDENT INVESTIGATION.
No comments:
Post a Comment