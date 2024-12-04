Wednesday, December 4, 2024

TWO INJURIES/WRECK NEAR U-L MIDDLE SCHOOL

 A  FEMALE  MOTORIST    AND  A MALE  FED-EX  DRIVER  WERE  TRANSPORTED TO  THE  E.R.  BY  AMERI PRO  EMS  AFTER  A  KIA  SUV  WAS  T-BONED  BY  A  BOX  TRUCK  NEAR  U-L MIDDLE  SCHOOL  WEDNESDAY  MORNING  AROUND  7;45AM.


TPD CAPTAIN  BRIAN  HAMMOCK  TOLD   101  NEWS  THE  CROSSSING  GUARD  AT EAST  MAIN ,  L.  STREET   AND  HOLSTON  DRIVE   ATTEMPTED  TO  GET  THE  FED-EX DRIVER  TRAVELING  EAST   ON  MAIN   TO  STOP -- BUT  HE  RUSHED  THROUGH  THE  INTERSECTION  AND  T-BONED  THE  LONE OCCUPANT  OF  THE  SUV  FLIPPING  IT OVER A  FULL  TURN  .  THE  FEMALE  HAD  PULLED  OUT OF  L.  STREET  HEADED  FOR  THE  MIDDLE  SCHOOL,  CAPTAIN  HAMMOCK  TOLD  US.


LT. AUSTEN  BELL  TFD  REPORTED  THERE  WAS NO  FIRE. CAPTAIN HAMMOCK REPORTED  PD  SGT. SHANE  MORGAN IS  IN  CHARGE  OF  THE  ACCIDENT  INVESTIGATION.

Posted by WTGA AM & FM at 11:13 AM

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