Tuesday, December 10, 2024

RIBBON CUTTING NEW UPSON CO JUSTICE CENTER

 RIBBON  CUTTING  CEREMONIES  HELD  TUESDAY  AFTERNOON  AT  THE NEW  UPSON  COUNTY  JUSTICE CENTER ON  19  SOUTH--THE  $20  MILLION-PLUS  SPLOST  PROJECT  THAT  CAME  IN  UNDER BUDGET, ACCORDING  TO  THE COUNTY  COMMISSIONERS  AND  BUILDER  PARRISH CONSTRUCTION  COMPANY.  IPG  ARCHITECTS  HAD  A  PART  IN  THE PROGRAM  AND  CLERK OF  SUPERIOR  COURT  TERESA  MEIER WELCOMED  THE  CROWD. COMMISSION  CHAIRMAN  NORMAN  ALLEN  SAID  MOVE-IN HAS  STARTED  FOR  THE  4  NEW  COURTROOMS  AND  COURT  SESSIONS  ARE  SCHEDULED IN  JANUARY. 



Posted by WTGA AM & FM at 4:38 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)