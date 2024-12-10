RIBBON CUTTING NEW UPSON CO JUSTICE CENTER

RIBBON CUTTING CEREMONIES HELD TUESDAY AFTERNOON AT THE NEW UPSON COUNTY JUSTICE CENTER ON 19 SOUTH--THE $20 MILLION-PLUS SPLOST PROJECT THAT CAME IN UNDER BUDGET, ACCORDING TO THE COUNTY COMMISSIONERS AND BUILDER PARRISH CONSTRUCTION COMPANY. IPG ARCHITECTS HAD A PART IN THE PROGRAM AND CLERK OF SUPERIOR COURT TERESA MEIER WELCOMED THE CROWD. COMMISSION CHAIRMAN NORMAN ALLEN SAID MOVE-IN HAS STARTED FOR THE 4 NEW COURTROOMS AND COURT SESSIONS ARE SCHEDULED IN JANUARY.
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