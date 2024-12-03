Tuesday, December 3, 2024

SPALDING BOC MAKING PLANS TO EXPAND OFFICES

 THE  SPALDING  COUNTY  COMMISSIONERS  AWARDED  A  CONTRACT  TO LLD BLUELINE  CO.  FOR  DEMOLITION / RENOVATION  OF  THE  BUILDING  NEXT  TO  THE  COURTHOUSE  ANNEX  FOR  COUNTY  OFFICES AND OTHER  COURTHOUSE  UPGRADES--AT  MONDAY'S   MEETING.


THE  BUILDING  AT 117  EAST SOLOMON  STREET  FORMERLY  JAN'S USED FURNITURE  IS IN  POOR  CONDITION.  TO  ASSESS  THE  CONDITION  OF  THE  BUILDING $18,200  THEN  A   2ND  CONTRACT  FOR  $87,300  TO  DESIGN  A  DEMOLITION  PLAN.  THE  COUNTY IS PLANNING  FOR  A   2ND  STATE COURT JUDGE AND  THE  CURRENT  STATE COURT OFFICES  WILL  BE  EXPANDED. IMPROVEMENTS  TO   THE  DISTRICT  ATTORNEY'S  OFFICES ON  THE  4TH  FLOOR OF  THE  COURTHOUSE  ALSO  IN  THE  PLANS.


AFTER MUCH  DISCUSSION  THE  SPALDING  COMMISSIONERS  VOTED  TO  PURCHASE  A  NEW  ROLL-OFF  BIG  RIG   FOR  $260,000 AND SELL-OFF 3 HIGH MILEAGE  TRUCKS.  THAT  WILL  LEAVE  THE COUNTY WITH  3  TRUCKS  AND  TWO DRIVERS.

Posted by WTGA AM & FM at 12:38 PM

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