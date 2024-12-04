THOMASTON CITY COUNCIL WILL RE-VOTE ON 25 JOINT PROJECTS BUDGET

THE GRINCH WHO STOLE CHRISTMAS PAID AN EARLY VISIT TO THE QUARTERLY JOINT PROJECTS MEETING OF UPSON COUNTY COMMISSION/THOMASTON CITY COUNCIL. THEY COULDN'T AGREE ON MUCH-- BUT BOTH BODIES VOTED TO APPROVE THE 2025 BUDGET BUT A 2-1 VOTE BY COUNCIL REQUIRES A RE-VOTE. CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON TOLD MAYOR AND COUNCIL AT TUESDAY'S MEETING THE CHARTER REQUIRES A MAJORITY OF THOSE PRESENT VOTING TO APPROVE AND MAYOR-PRO TEM DOUG HEAD VOTED AGAINST A 2-1 VOTE BY REEVES AND MIDDLEBROOKS--YEA. HEAD WANTED TO DELAY IT TILL TWO NEW COUNTY COMMISSIONERS TAKE OFFICE IN 2025.COUNCIL WILL RE-VOTE AT THE NEXT REGULAR MEETING.
CITY FATHERS DIDN'T TAKE THE PERSONAL RECOMMENDATION BY CITY MANAGER THOMPSON ON A SPECIAL USE PERMIT AT 105 YAMAHA PARKWAY FOR JMF TOWING AND RECOVERY LLC. THE MANAGER SAID THE ZONING COMMISSION VOTED TO APPROVE BUT HE PERSONALLY IS OPPOSED. COUNCILMAN JEFF MIDDLEBROOKS DID NOT AGREE AND MADE THE MOTION IN FAVOR OF JMF WITH CONDITIONS INVOLVING LANDSCAPING AND BUFFERS -- BUT TO DENY A 2ND LOCATION AT 904 NORTH HIGHTOWER.
THE IDA WAS ALREADY ON BOARD TO SELL JMF 7 ACRES AT THE ORIGINAL INDUSTRIAL PARK FOR $175,OOO--SO THE COMPANY CAN RELOCATE AFTER LOSING A LAW SUIT AGAINST UPSON COUNTY. IDA CHAIR CHASE FALLIN TOLD 101 NEWS AT THE NOVEMBER MEETING--ALL WAS SET FOR THE TRANSACTION JUST AWAITING COUNCIL GREEN-LIGHTING.
COUNCIL APPROVED THE FY 2025 BUDGET AT OVER $45 MILLION WITH 4% PAY RAISES AND SPECIAL CONSIDERATION FOR ELECTRICAL LINEMEN AND POLICE OFFICERS.
No comments:
Post a Comment