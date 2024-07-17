Wednesday, July 17, 2024

ZEBULON FIRST UNITED METH CHURCH FIRE

 PIKE  COUNTY  TIMES  .  COM  REPORTED  THE  ZEBULON  FIRST UNITED    METHODIST  CHURCH  WAS  ON  FIRE  AROUND  5PM  WEDNESDAY--POSSIBLY   AFTER  A  LIGHTNING  STRIKE  ON  THE  STEEPLE--NEAR  THE  FRONT  OF  THE  CHURCH.      PHOTOS  SENT  TO   101  NEWS  SHOWED  HUGE  FLAMES  AT  THE  CHURCH  IN  DOWNTOWN  ZEBULON  ON  HIGHWAY    19  -NORTHBOUND--AND IT  APPEARS  THE  CHURCH  HAS  RECEIVED  HEAVY  DAMAGE.


UPSON  COUNTY'S  NORTHSIDE  FIRE DEPARTMENT  ALSO  PROVIDED  MUTUAL  AID  TO  PIKE  COUNTY   FIRE  DEPARTMENT.


MAJOR  DAVID NEAL  OF  THE  PIKE  COUNTY   SHERIFF'S  OFFICE   TOLD  US    THERE  WAS  A  BIG  LIGHTNING  STORM  IN  THE  AREA  BEFORE  THE  FIRE.

Posted by WTGA AM & FM at 5:40 PM

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