ZEBULON FIRST UNITED METH CHURCH FIRE

PIKE COUNTY TIMES . COM REPORTED THE ZEBULON FIRST UNITED METHODIST CHURCH WAS ON FIRE AROUND 5PM WEDNESDAY--POSSIBLY AFTER A LIGHTNING STRIKE ON THE STEEPLE--NEAR THE FRONT OF THE CHURCH. PHOTOS SENT TO 101 NEWS SHOWED HUGE FLAMES AT THE CHURCH IN DOWNTOWN ZEBULON ON HIGHWAY 19 -NORTHBOUND--AND IT APPEARS THE CHURCH HAS RECEIVED HEAVY DAMAGE.
UPSON COUNTY'S NORTHSIDE FIRE DEPARTMENT ALSO PROVIDED MUTUAL AID TO PIKE COUNTY FIRE DEPARTMENT.
MAJOR DAVID NEAL OF THE PIKE COUNTY SHERIFF'S OFFICE TOLD US THERE WAS A BIG LIGHTNING STORM IN THE AREA BEFORE THE FIRE.
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