Tuesday, July 23, 2024

JMF TOWING REQUEST OF T-U IDA

 THE  THOMASTON-UPSON  IDA  HEARD  A   45  MINUTE  PRESENTATION ,  MONDAY,   FROM  GRIFFIN  ZONING  ATTORNEY  NEWTON  GALLOWAY   FOR  JMF  TOWING  AND  RECOVERY   REQUESTING  TO  PURCHASE  5  ACRES   AT  THE  THOMASTON-UPSON  INDUSTRIAL PARK  OFF   36  EAST    TO  RELOCATE    THE   BUSINESS  FROM  COUNTY  ROAD. THE  IDA  MET IN  EXECUTIVE  SESSION  TO  DISCUSS  REAL  ESTATE  BUT  ADJOURNED  WITHOUT  ANY   MOTIONS.


JMF  OWNER JAMES FORTNER  WAS  CITED  OVER  20  TIMES  BY  UPSON COUNTY  CODE  ENFORCEMENT  AFTER  LOSING  A  CASE  BEFORE  THE  GA.  SUPREME  COURT,  CITATIONS  ISSUED   BECAUSE  THE  BUSINESS  IS  LOCATED  IN  A-R  ZONING,  A  COUNTY  ZONING   ORDIANCE   VIOLATION.  FORTNER HAS  REQUESTED  A  JURY  TRIAL,  BUT SUPERIOR  COURT  JUDGE  BENJAMIN  COKER   HAS   ORDERED  SOME  PROGRESS  ON  MOVING  THE  BIZ  BY   EARLY  NEXT  MONTH   OR THE  COUNTY  CAN  ADD MORE  CITATIONS. 


ATTORNEY  GALLOWAY  SAID  THE  BUSINESS  NEEDS  TO  MOVE  AND  THIS  IS  THE  BEST  SITE.

Posted by WTGA AM & FM at 2:47 PM

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