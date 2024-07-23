Tuesday, July 23, 2024

EX-UPSONIAN ENTERS GUILTY PLEA IN LA

 A  FORMER  UPSON  COUNTIAN  AND  LOUISIANA  NURSING  HOME  MAGNATE  WHO  LEFT 800  RESIDENTS  TO  ENDURE  HURRICANE  IDA  INSIDE  A   SQUALID  WAREHOUSE  HAS  AVOIDED  JAIL  TIME  AFTER  CHOOSING NOT  TO DISPUTE  THE  CRUELTY  CHARGES  FACING  HIM.   ACCORDING  TO  THE  GUARDIAN,  BOB  DEAN  JR.  WHO  SOLD  THE  FORMER  ESTATE  OF   THE  LATE   JULIAN HIGHTOWER  OVER  A  YEAR  AGO  AND  MOVED  TO  ATLANTA,  RECEIVED  3  YEARS  PROBATION--$2  MILLION  IN  PENALTIES,  COURT  COSTS  AND  RESTITUTION--AFTER  PLEADING  NO  CONTEST  TO  EIGHT  COUNTS OF  CRUELTY  TO  INFIRMED  PEOPLE,  5  OF  HEALTHCARE  FRAUD  AND  TWO  OF  OBSTRUCTION  OF  JUSTICE  IN  A   LOUISIANA  COURTROOM. 


LOUISIANA'S  ATTORNEY  GENERAL, LIZ  MURRILL  SAID  PROSECUTORS  HAD  UNSUCCESSFULLY  ASKED  JUDGE  BRIAN  ABELS  TO  SENTENCE  DEAN  TO  AT  LEAST  FIVE  YEARS  IN PRISON,  BUT  THE   JUDGE  TECHNICALLY  HANDED  DEAN  A   20-YEAR  PRISON  SENTENCE  BUT  DEFERRED  IT IN ITS  ENTIRETY IN  FAVOR OF  PROBATION.  THE  JUDGE  SAID  THE   70-YEAR  OLD  DEAN'S  AGE,  LACK  OF  PRIOR  CRIMINAL  CONVICTIONS  AND  THE  AMOUNT  HE  HAD  TO  REPAY ALL  FAVORED  INTO  HIS  SENTENCE.


OFFICIALS  ULTIMATELY  LINKED  5  OF  THE   26  DEATHS  CAUSED  BY  IDA  IN  LOUISIANA    TO  THE  WAREHOUSE. THE  CEILING  LEAKED,  TOILETS  OVERFLOWED  AND  THERE  WAS  NOT  ENOUGH  FOOD OR  WATER  FOR  RESIDENTS  WHO  WERE  PACKED  IN  SO  CLOSELY  IT  WAS  IMPOSSIBLE  TO  COMPLY  WITH  SOCIAL  DISTANCING  GUIDELINES  IN  EFFECT  AT  THE  TIME  DUE  TO  COVID-19. 


FAMILY  MEMBERS  WHO  LOST LOVED ONES  AT  THE  WAREHOUSE  ADDRESSED  THE  COURT  MONDAY AND  SAID  THEY NEVER  GOT  TO  SAY  GOODBYE  TO  FAMILY  MEMBERS  LEFT  TO  DIE   AT   THE  FACILITY.


DEAN  WAS   CHARGED  WITH  RECKLESS  CONDUCT  BY  THOMASTON  POLICE  IN  MARCH  OF   2022  AFTER  HE  SHOT  HIMSELF  IN  THE  HAND  WHILE  SHOWING  A  PISTOL   THAT  DISCHARGED   AT  A  LOCAL  CAR LOT. .    




Posted by WTGA AM & FM at 11:26 AM

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