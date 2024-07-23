EX-UPSONIAN ENTERS GUILTY PLEA IN LA

A FORMER UPSON COUNTIAN AND LOUISIANA NURSING HOME MAGNATE WHO LEFT 800 RESIDENTS TO ENDURE HURRICANE IDA INSIDE A SQUALID WAREHOUSE HAS AVOIDED JAIL TIME AFTER CHOOSING NOT TO DISPUTE THE CRUELTY CHARGES FACING HIM. ACCORDING TO THE GUARDIAN, BOB DEAN JR. WHO SOLD THE FORMER ESTATE OF THE LATE JULIAN HIGHTOWER OVER A YEAR AGO AND MOVED TO ATLANTA, RECEIVED 3 YEARS PROBATION--$2 MILLION IN PENALTIES, COURT COSTS AND RESTITUTION--AFTER PLEADING NO CONTEST TO EIGHT COUNTS OF CRUELTY TO INFIRMED PEOPLE, 5 OF HEALTHCARE FRAUD AND TWO OF OBSTRUCTION OF JUSTICE IN A LOUISIANA COURTROOM.
LOUISIANA'S ATTORNEY GENERAL, LIZ MURRILL SAID PROSECUTORS HAD UNSUCCESSFULLY ASKED JUDGE BRIAN ABELS TO SENTENCE DEAN TO AT LEAST FIVE YEARS IN PRISON, BUT THE JUDGE TECHNICALLY HANDED DEAN A 20-YEAR PRISON SENTENCE BUT DEFERRED IT IN ITS ENTIRETY IN FAVOR OF PROBATION. THE JUDGE SAID THE 70-YEAR OLD DEAN'S AGE, LACK OF PRIOR CRIMINAL CONVICTIONS AND THE AMOUNT HE HAD TO REPAY ALL FAVORED INTO HIS SENTENCE.
OFFICIALS ULTIMATELY LINKED 5 OF THE 26 DEATHS CAUSED BY IDA IN LOUISIANA TO THE WAREHOUSE. THE CEILING LEAKED, TOILETS OVERFLOWED AND THERE WAS NOT ENOUGH FOOD OR WATER FOR RESIDENTS WHO WERE PACKED IN SO CLOSELY IT WAS IMPOSSIBLE TO COMPLY WITH SOCIAL DISTANCING GUIDELINES IN EFFECT AT THE TIME DUE TO COVID-19.
FAMILY MEMBERS WHO LOST LOVED ONES AT THE WAREHOUSE ADDRESSED THE COURT MONDAY AND SAID THEY NEVER GOT TO SAY GOODBYE TO FAMILY MEMBERS LEFT TO DIE AT THE FACILITY.
DEAN WAS CHARGED WITH RECKLESS CONDUCT BY THOMASTON POLICE IN MARCH OF 2022 AFTER HE SHOT HIMSELF IN THE HAND WHILE SHOWING A PISTOL THAT DISCHARGED AT A LOCAL CAR LOT. .
No comments:
Post a Comment