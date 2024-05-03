BRIGHTMARK OPEN HOUSE HELD THURSDAY

UPSON SUPERIOR COURT JUDGE BENJAMIN D. COKER HAS SET A HEARING FOR MAY 20TH 9AM FOR A BOND HEARING OF $879 MILLION FOR AN INDUSTRIAL REVENUE BOND ISSUED BY THE THOMASTON-UPSON INDUSTRIAL AUTHORITY TO FUND THE NEW BRIGHTMARK PLASTICS RECYCLING/REPURPOSING PLANT AT THE BIZ/TECH PARK AT THE AIRPORT.
IDA ATTORNEY JOHNNIE CALDWELL TOLD 101 NEWS THE HEARING IS JUST A FORMALITY THAT IS REQUIRED BY STATE LAW WHICH REQUIRES DISTRICT ATTORNEY MARIE BRODER TO SIGN-OFF ON THE BOND PROCESS. ACCORDING TO OFFICIALS, THE IDA IS ONLY A CONDUIT FOR THE FUNDING AND ALONG WITH CITY AND COUNTY GOVERNMENT IS NOT AT RISK.
BRIGHTMARK OFFICIALS WERE IN THOMASTON FOR AN OPEN HOUSE, THURSDAY EVENING, AND CEO BOB POWELL TOLD US HE WAS GRADIFIED WITH THE TURN-OUT AND EXPLAINED THE CHALLENGES OF MOVING FOWARD WITH THE NEW INDUSTRY
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