Friday, May 3, 2024

BRIGHTMARK OPEN HOUSE HELD THURSDAY

 UPSON  SUPERIOR  COURT  JUDGE  BENJAMIN  D.   COKER  HAS  SET  A  HEARING  FOR  MAY 20TH  9AM  FOR  A  BOND  HEARING   OF  $879  MILLION  FOR  AN  INDUSTRIAL  REVENUE  BOND  ISSUED  BY  THE  THOMASTON-UPSON  INDUSTRIAL AUTHORITY   TO  FUND  THE  NEW  BRIGHTMARK  PLASTICS  RECYCLING/REPURPOSING  PLANT  AT  THE  BIZ/TECH PARK  AT THE AIRPORT.


IDA  ATTORNEY  JOHNNIE  CALDWELL  TOLD   101  NEWS  THE  HEARING  IS JUST  A  FORMALITY THAT IS  REQUIRED  BY  STATE LAW  WHICH  REQUIRES  DISTRICT  ATTORNEY  MARIE  BRODER  TO  SIGN-OFF  ON  THE  BOND  PROCESS. ACCORDING TO  OFFICIALS,  THE  IDA  IS  ONLY  A  CONDUIT  FOR  THE  FUNDING  AND  ALONG  WITH  CITY AND  COUNTY GOVERNMENT IS NOT  AT  RISK.


BRIGHTMARK OFFICIALS  WERE  IN  THOMASTON  FOR  AN  OPEN  HOUSE, THURSDAY  EVENING,  AND  CEO  BOB  POWELL  TOLD  US  HE  WAS  GRADIFIED  WITH  THE  TURN-OUT  AND  EXPLAINED  THE  CHALLENGES OF  MOVING  FOWARD  WITH  THE  NEW  INDUSTRY

Posted by WTGA AM & FM at 11:44 AM

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