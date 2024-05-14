Tuesday, May 14, 2024

UPSON PLANNING COMMISSION DELAYS CHURCH PROJECT ON MCCARD ROAD

 THERE  WAS NO  MOTION  TO  MOVE  FOWARD   BY  THE  UPSON  COUNTY  PLANNING  COMMISSION,  MONDAY,  ON  APPROVING  REZONING  FOR  A  NEW  CHURCH  CAMPUS  FOR  HOPE  OF  THE  GENERATIONS  CHURCH.  VICE CHAIR  JOHNNY  DAWSON PRESIDED  IN  THE  ABSENCE OF  CHAIR  ELISHA  MCKINLEY--AND  JOEL PITTS,  PHILLIP  FALLIN,  AND  JEFF  HINTON  INDICATED  THEY  HAD NUMEROUS  QUESTIONS  ABOUT  THE  PROJECT ON JUST OVER.

  50  ACRES.  THE  BOARD  WILL  CONTINUE  THE PUBLIC  HEARING  AT  THE JUNE  MEETING


PASTOR   SCOTT  HARPER  AND  CIVIL  ENGINEER  CHAD  LAMBETH  OUTLINED  PLANS  FOR  A   NEW  SANCTUARY,  OFFICES,  CABINS,  AND  RECREATION  AREA,  BUT  THE  PLANNING  COMMISSION  HEARD  FROM  HALF  A  DOZEN  NEIGHBORS  WHO  OPPOSE  THE PLANS. STANLEY  ELLIOTT  SAID  HE  LIVES  WITHIN  EARSHOT OF  THE PROPOSED  CAMPUS  AND  DOES  NOT  OBJECT  TO  A  CHURCH   BUT  THIS  REZONING  PRESENTS  TOO  MANY   ENVIRONMENTAL   PROBLEMS  AND  NEEDS  MORE  THOUGHT--  CITING  DRAINAGE  AND  WATER AND  SEWER  ISSUES.   THERE  IS  NOT  ENOUGH WATER  IN  THE  AREA  NOW  HE  SAID.  THE  CHURCH  CALLED  A  NEIGHBORHOOD  MEETING  LAST  WEEK  TO  EXPLAIN  THE PROJECT,  BUT  ONLY  HALF   A DOZEN  SHOWED--PASTOR  HARPER  TESTIFIED

Posted by WTGA AM & FM at 11:18 AM

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