UPSON PLANNING COMMISSION DELAYS CHURCH PROJECT ON MCCARD ROAD

THERE WAS NO MOTION TO MOVE FOWARD BY THE UPSON COUNTY PLANNING COMMISSION, MONDAY, ON APPROVING REZONING FOR A NEW CHURCH CAMPUS FOR HOPE OF THE GENERATIONS CHURCH. VICE CHAIR JOHNNY DAWSON PRESIDED IN THE ABSENCE OF CHAIR ELISHA MCKINLEY--AND JOEL PITTS, PHILLIP FALLIN, AND JEFF HINTON INDICATED THEY HAD NUMEROUS QUESTIONS ABOUT THE PROJECT ON JUST OVER.
50 ACRES. THE BOARD WILL CONTINUE THE PUBLIC HEARING AT THE JUNE MEETING
PASTOR SCOTT HARPER AND CIVIL ENGINEER CHAD LAMBETH OUTLINED PLANS FOR A NEW SANCTUARY, OFFICES, CABINS, AND RECREATION AREA, BUT THE PLANNING COMMISSION HEARD FROM HALF A DOZEN NEIGHBORS WHO OPPOSE THE PLANS. STANLEY ELLIOTT SAID HE LIVES WITHIN EARSHOT OF THE PROPOSED CAMPUS AND DOES NOT OBJECT TO A CHURCH BUT THIS REZONING PRESENTS TOO MANY ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND NEEDS MORE THOUGHT-- CITING DRAINAGE AND WATER AND SEWER ISSUES. THERE IS NOT ENOUGH WATER IN THE AREA NOW HE SAID. THE CHURCH CALLED A NEIGHBORHOOD MEETING LAST WEEK TO EXPLAIN THE PROJECT, BUT ONLY HALF A DOZEN SHOWED--PASTOR HARPER TESTIFIED
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