WESTWOOD MERGER ON THE TABLE

BIG NEWS FROM WESTWOOD CHRISTIAN ACADEMY ON PICKARD ROAD IN UPSON COUNTY---THE WESTWOOD BOARD IS SCHEDULED TO VOTE ON A MERGER WITH SKIPSTONE CHRISTIAN SCHOOL IN GRIFFIN NEXT TUESDAY—AND HEADMASTER MARK DAVIS SAYS IT APPEARS THE VOTES ARE THERE TO DO IT.
SKIPSTONE HAS BEEN OPEN FOR 12 YEARS AND
CURRENT ENROLLMENT IN GRIFFIN K-12 IS 450 WITH A 200 STUDENT WAITING LIST—MORE CLASSROOMS ARE NEEDED AND WESTWOOD FILLS THE BILL.
MARK TOLD ZOOM NEWS—PLANS CALL FOR SKIPSTONE TO MAKE A MAJOR INVESTMENT TO GIVE THE WESTWOOD CAMPUS A FACELIFT WITH THE CURRENT ENROLLMENT OF 107 TO MORE THAN DOUBLE BY NEXT SCHOOL TERM.
SKIPSTONE STUDENTS RECEIVED ACADEMIC AND ATHLETIC SCHOLARSHIPS TOTALING $1.4 MILLION LAST YEAR AND THEY HAVE A FULL RANGE OF ATHLETIC TEAMS THAT HAVE WON CHAMPIONSHIPS.
THE NEW NAME WOULD BE SKIPSTONE CHRISTIAN SCHOOL AT WESTWOOD CAMPUS—AND MARK DAVIS WOULD BECOME ELEMENTARY SCHOOL PRINCIPAL AT BOTH CAMPUSES.
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