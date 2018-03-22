TU SCHOOL BOARD CALLED MEETING MONDAY

THE THOMASTON-UPSON BOARD OF EDUCATION WILL HOLD A CALLED MEETING MONDAY TO CONDUCT MORE INTERVIEWS TOWARD HIRING A NEW SCHOOL SUPERINTENDANT—ALL INTERVIEWS ARE HELD IN CLOSED SESSION.
THE MEETING SCHEDULED 4PM AT SSS FARMS CABIN ON WEST MOORE'S CROSSING ROAD . ZOOM NEWS HAS BEEN TOLD 7 APPLICANTS HAVE BEEN INTERVIEWED THUS FAR. SUPERINTENDANT DR. MAGGIE SHOOK IS RETIRING AFTER THIS SCHOOL YEAR.
RETIRED SCHOOL SUPERINTENDANT DR. FRANK KING HAS BEEN RETAINED BY THE BOARD TO FACILITATE THE HIRING PROCESS.
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