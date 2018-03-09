UPSON CANDIDATES IN THE MAY 22ND PRIMARY

QUALIFYING ENDED FRIDAY FOR THE MAY 22ND PRIMARY AND IN UPSON COUNTY TWO COUNTY COMMISSION SEATS ARE CONTESTED AND ONE SCHOOL BOARD POST.
DISTRICT THREE COUNTY COMMISSIONER INCUMBENT RALPH ELLINGTON OPPOSED BY PLANNING COMMISSION CHAIRMAN PAUL D. JONES—BOTH REPUBLICANS.
COUNTY COMMISSION DISTRICT 4 THE SEAT HELD BY VETERAN COMMISSIONER FRANK SPRAGGINS WHO IS NOT SEEKING REELECTION. AARON S. DAWSON DEMOCRAT AND BENJAMIN WATSON THE 4TH, REPUBLICAN.
SCHOOL BOARD DISTRICT 4—CHAIRMAN KEITH B. ROHLING AND BRIAN SALTER.
STATE HOUSE DISTRICT 131, UPSON, PIKE, LAMAR, INCUMBENT JOHNNIE CALDWELL AND KEN PULLIN BOTH REPUBLICANS AND DEMOCRAT CHRIS BENTON.
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