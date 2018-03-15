SCHOOL THREATS IN TALBOT AND SPALDING SCHOOLS WED.

SCHOOL THREATS IN TALBOT AND SPALDING COUNTIES WEDNSDAY.
THE TALBOT COUNTY SCHOOLS WERE CLOSED THURSDAY AFTER A BOMB THREAT WENT VIRAL ON SOCIAL MEDIA WEDNESDAY THAT DISPATCHED THE FBI GBI AND LOCAL LAW ENFORCEMENT –A REPORT THAT 10 BOMBS WERE PLANTED IN SEVERAL LOCATIONS AROUND THE SCHOOL.
IN GRIFFIN—TWO FEMALE STUDENTS WERE TAKEN TO METRO JUVENILE DETENTION AFTER A THREAT TO SHOOT-UP CARVER ROAD MIDDLE SCHOOL.
SHERIFF DARRELL DIX SAID THE POSTING ON SOCIAL MEDIA COULD ALSO INVOLVE A 7TH GRADER WHO HAS BEEN QUESTIONED BUT NOT YET DETAINED. HE TOLD OFFICERS THEY WOULD NEED A SEARCH WARRANT TO SEARCH HIM AND HIS CELLPHONE.
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