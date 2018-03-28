NTSB REPORT RELEASED ON PIKE PLANE CRASH 2016

THE VICE-CHAIR OF THE GRIFFIN-SPALDING AIRPORT AUTHORITY, RONALD ALEXANDER, 74 AND A PASSENGER LARRY ENLOW, 68 AN FAA OFFICIAL—PERISHED IN A PLANE CRASH AT PEACH STATE AIRPORT IN PIKE COUNTY NOVEMBER 2016—AND THE NTSB INVESTIGATION REPORT SAYS THE WORLD WAR ONE TRAINER HAD PROBLEMS GOING BACK TO 2013.
A WITNESS TO THE CRASH SAID THE PLANE SEEMED TO HESITATE FOR AN INSTANT ON TAKE-OFF—AND THEN THERE WAS SILENCE. SOMETHING IN THE BUILDERS POST IN 2014—DESCRIBING THE ENGINE AS RUNNING ROUGH WITH HESITATION AND BACKFIRING FOR A FEW SECONDS WHEN ACCELERATING.
THE AUTOPSY REPORT REVEALED ALEXANDER DIED FROM EXTENSIVE THERMAL INJURIES AND ENLOW FROM BLUNT FORCE INJURIES TO THE HEAD AND TORSO.
ALEXANDER FOUNDED THE CANDLER FIELD MUSEUM AT THE AIRPORT IN 2005.
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