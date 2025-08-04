UPSON CO SHERIFF KILGORE WARNS OF A SCAM

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAYS SCAMMERS ARE WORKING THE PHONES AGAIN--ATTEMPTING TO GET CITIZENS TO PAY-UP BECAUSE THEY CLAIM THE CITIZENS MISSED JURY DUTY. SHERIFF KILGORE EXPLAINS ITS A SCAM THAT SURFACES EVERY SO OFTEN AND REMINDS THE PUBLIC THE SHERIFF'S OFFICE NEVER ASKS FOR MONEY IN THIS METHOD. THE BOCUS CALLERS ASK FOR $100 OR MORE USING SOME TYPE OF CREDIT CARD OR DIGITAL PAYMENT. SHERIFF KILGORE TOLD 101 NEWS IF YOU GET SUCH A CALL HANG-UP AND PHONE THE SHERIFF'S OFFICE AT 706-647-7411 AND REPORT IT.
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