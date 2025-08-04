Monday, August 4, 2025

UPSON CO SHERIFF KILGORE WARNS OF A SCAM

 UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  SAYS  SCAMMERS  ARE  WORKING  THE  PHONES  AGAIN--ATTEMPTING  TO  GET  CITIZENS  TO  PAY-UP  BECAUSE  THEY  CLAIM  THE  CITIZENS   MISSED  JURY  DUTY. SHERIFF  KILGORE   EXPLAINS   ITS  A  SCAM  THAT  SURFACES  EVERY  SO OFTEN  AND  REMINDS  THE  PUBLIC  THE  SHERIFF'S  OFFICE  NEVER ASKS  FOR  MONEY  IN  THIS  METHOD. THE  BOCUS  CALLERS  ASK  FOR  $100  OR  MORE  USING  SOME  TYPE  OF  CREDIT  CARD  OR DIGITAL PAYMENT.   SHERIFF  KILGORE  TOLD   101  NEWS  IF  YOU  GET  SUCH  A  CALL  HANG-UP  AND  PHONE  THE  SHERIFF'S  OFFICE  AT  706-647-7411  AND  REPORT  IT. 

Posted by WTGA AM & FM at 3:24 PM

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