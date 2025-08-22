Friday, August 22, 2025

THOMASTON MAN KILLED

 UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  REPORTS  A  THOMASTON  MAN  DIED OF  ELECTROUTION  WHILE  REPAIRING  AN  AN  A/C  DUCT   FOR  THE  OWNER  AT  6209  INDIAN  TRAIL.  THE  VICTIM  --47  YEAR  OLD BRYAN  CLIFF LEDFORD  OF 705  SHERRI  ST. AUGUST  20TH. 


LEDFORD  AND  ANOTHER  MAN RICKY  LOWEE  WERE  IN  THE  ATTIC OF  THE  RESIDENCE  AND  THE  REPORT  SAID  LEDFORD  WAS  WEARING  A LOOSE NECKLACE  AND  SOME  OF IT  FELL  INTO  A  230 AMP  OPEN  ELECTRICAL  JUNCTION  BOX  AND  HE  YELLED--IT  GOT  ME.



LOWEE  TRIED  TO  PULL  LEDFORD  AWAY   FROM  THE  BOX   BUT   HE   GOT  SHOCKED.  HE  MANAGED  TO  KICK LEDFORD  AWAY  FROM  THE  ELECTRIC  BOX AND  911 WAS   DISPATCHED  BUT  LEDFORD  WAS  DECEASED.

