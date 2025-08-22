THOMASTON MAN KILLED

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE REPORTS A THOMASTON MAN DIED OF ELECTROUTION WHILE REPAIRING AN AN A/C DUCT FOR THE OWNER AT 6209 INDIAN TRAIL. THE VICTIM --47 YEAR OLD BRYAN CLIFF LEDFORD OF 705 SHERRI ST. AUGUST 20TH.
LEDFORD AND ANOTHER MAN RICKY LOWEE WERE IN THE ATTIC OF THE RESIDENCE AND THE REPORT SAID LEDFORD WAS WEARING A LOOSE NECKLACE AND SOME OF IT FELL INTO A 230 AMP OPEN ELECTRICAL JUNCTION BOX AND HE YELLED--IT GOT ME.
LOWEE TRIED TO PULL LEDFORD AWAY FROM THE BOX BUT HE GOT SHOCKED. HE MANAGED TO KICK LEDFORD AWAY FROM THE ELECTRIC BOX AND 911 WAS DISPATCHED BUT LEDFORD WAS DECEASED.
