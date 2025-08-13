Wednesday, August 13, 2025

CHEMICAL TANKER TRUCK WRECKED IN UPSON CO.

 ACCORDING  TO  UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  A  CREW FROM  NORTH  CAROLINA    WAS  ON  THE  SCENE       WEDNESDAY   TO OFF-LOAD  SOME  TYPE OF  WOOD-TREATING  CHEMICAL  AFTER  A  TANKER  TRUCK  FLIPPED  OVER  IN  A  DITCH  AT  36 EAST  AND  SHARP  ROAD  TUESDAY  EVENING. NO  INJURIES  REPORTED  BUT EPD  UNITS   FROM   THE  GA.  DEPARTMENT OF  NATURAL  RESOURCES   RESPONDED  TO  THE  SCENE   AS  A  PRECAUTION.    THE  SHERIFF  TOLD   101  NEWS   THRU--  TRUCK TRAFFIC  IS      NOT  ALLOWED  ON  SHARP  ROAD  AND  BIG  TRUCKS    OFTEN  GET  STUCK  ON  IT.


SHERIFF  KILGORE  SAID   THERE  WAS  JUST  A  SMALL  AMOUNT OF  LEAKAGE OF  CHEMICALS  BUT  THE   TANKER  TRUCK  IS PROBABLY  A  TOTAL LOSS.   PERSONNEL    FROM  THE  TRUCKING  COMPANY  STAYED  ON  THE  SCENE  ALL  NIGHT  AND   PUMPED  THE  CHEMICALS  FROM  THE  WRECKAGE  INTO  ANOTHER  TANKER  TRUCK.  POST  26  GA.  STATE  PATROL  IN  THOMASTON  IS  INVESTIGATING  THE  ACCIDENT.

Posted by WTGA AM & FM at 3:53 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)