CHEMICAL TANKER TRUCK WRECKED IN UPSON CO.

ACCORDING TO UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE A CREW FROM NORTH CAROLINA WAS ON THE SCENE WEDNESDAY TO OFF-LOAD SOME TYPE OF WOOD-TREATING CHEMICAL AFTER A TANKER TRUCK FLIPPED OVER IN A DITCH AT 36 EAST AND SHARP ROAD TUESDAY EVENING. NO INJURIES REPORTED BUT EPD UNITS FROM THE GA. DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES RESPONDED TO THE SCENE AS A PRECAUTION. THE SHERIFF TOLD 101 NEWS THRU-- TRUCK TRAFFIC IS NOT ALLOWED ON SHARP ROAD AND BIG TRUCKS OFTEN GET STUCK ON IT.
SHERIFF KILGORE SAID THERE WAS JUST A SMALL AMOUNT OF LEAKAGE OF CHEMICALS BUT THE TANKER TRUCK IS PROBABLY A TOTAL LOSS. PERSONNEL FROM THE TRUCKING COMPANY STAYED ON THE SCENE ALL NIGHT AND PUMPED THE CHEMICALS FROM THE WRECKAGE INTO ANOTHER TANKER TRUCK. POST 26 GA. STATE PATROL IN THOMASTON IS INVESTIGATING THE ACCIDENT.
No comments:
Post a Comment