Friday, August 8, 2025

GA. PROMISE SCHOLARSHIP SCHOOL DISTRICTS

 THE  GA. PROMISE  SCHOLARSHIP,  A  SCHOOL  CHOICE  VOUCHER PROGRAM  EFFECTIVE  THIS  SCHOOL  YEAR, OFFERING  FAMILIES  IN  THE  STATE'S LOWEST PERFORMING  SCHOOLS  UP  TO   $6500  TO  ATTEND  A  PRIVATE  SCHOOL OR  BEGIN  HOME-SCHOOLING.  AS  OF  JULY  22ND   65  HAD  APPLIED  IN  THE  THOMASTON-UPSON  COUNTY  SCHOOLS, 213 IN  THE  GRIFFIN-SPALDING  SCHOOL DISTRICT,  48  IN  THE  LAMAR  COUNTY  SCHOOLS, 42  IN CRAWFORD  COUNTY, 75  IN  MERIWETHER  COUNTY,  790  IN  HENRY  COUNTY,  40  IN  BUTTS  COUNTY, 8  IN  THE  MONROE COUNTY  SCHOOLS,  7  IN  TAYLOR  COUNTY,  11  IN  TALBOT  COUNTY  AND  6  IN  THE FAYETTE  COUNTY  SCHOOLS.

Posted by WTGA AM & FM at 10:39 AM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)