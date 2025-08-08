GA. PROMISE SCHOLARSHIP SCHOOL DISTRICTS

THE GA. PROMISE SCHOLARSHIP, A SCHOOL CHOICE VOUCHER PROGRAM EFFECTIVE THIS SCHOOL YEAR, OFFERING FAMILIES IN THE STATE'S LOWEST PERFORMING SCHOOLS UP TO $6500 TO ATTEND A PRIVATE SCHOOL OR BEGIN HOME-SCHOOLING. AS OF JULY 22ND 65 HAD APPLIED IN THE THOMASTON-UPSON COUNTY SCHOOLS, 213 IN THE GRIFFIN-SPALDING SCHOOL DISTRICT, 48 IN THE LAMAR COUNTY SCHOOLS, 42 IN CRAWFORD COUNTY, 75 IN MERIWETHER COUNTY, 790 IN HENRY COUNTY, 40 IN BUTTS COUNTY, 8 IN THE MONROE COUNTY SCHOOLS, 7 IN TAYLOR COUNTY, 11 IN TALBOT COUNTY AND 6 IN THE FAYETTE COUNTY SCHOOLS.
