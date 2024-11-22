Friday, November 22, 2024

UPSON TAX COMMISSIONER WANTS PUBLIC INPUT

 UPSON  COUNTY  TAX  COMMISSIONER  ANDY  CHASTAIN  SAYS  HE  WANTS  TO  IMPROVE  CUSTOMER  SERVICE--PERHAPS  BY  ADJUSTING  THE  HOURS  OF OPERATION  FOR  WORKING  FOLK.  CURRENT  OFFICE  HOURS   8AM  TILL   4;45PM  AND  OTHER  COUNTIES  HAVE  ADJUSTED  THEIR  HOURS  7AM  TO   6PM  AND  ANOTHER 7;30AM  TO  5;30   4  AND  A  HALF  DAYS  A  WEEK.  HE'S  NOT  IN  FAVOR  OF  A  4  DAY  WORK  WEEK--BUT  HE'S  LOOKING  FOR  PUBLIC  FEED-BACK  AND  WHAT'S  BEST  FOR  HIS  STAFF.  SEND  YOUR  SUGGESTIONS  TO  THE  COUNTY  WEBSITE  UNDER  OFFICE  OF  TAX  COMMISSIONER.  THE  TAX  COMMISSIONER  SAYS  ITS  ALL  ABOUT  BETTER  CUSTOMER  SERVICE. 

Posted by WTGA AM & FM at 11:02 AM

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