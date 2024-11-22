UPSON TAX COMMISSIONER WANTS PUBLIC INPUT

UPSON COUNTY TAX COMMISSIONER ANDY CHASTAIN SAYS HE WANTS TO IMPROVE CUSTOMER SERVICE--PERHAPS BY ADJUSTING THE HOURS OF OPERATION FOR WORKING FOLK. CURRENT OFFICE HOURS 8AM TILL 4;45PM AND OTHER COUNTIES HAVE ADJUSTED THEIR HOURS 7AM TO 6PM AND ANOTHER 7;30AM TO 5;30 4 AND A HALF DAYS A WEEK. HE'S NOT IN FAVOR OF A 4 DAY WORK WEEK--BUT HE'S LOOKING FOR PUBLIC FEED-BACK AND WHAT'S BEST FOR HIS STAFF. SEND YOUR SUGGESTIONS TO THE COUNTY WEBSITE UNDER OFFICE OF TAX COMMISSIONER. THE TAX COMMISSIONER SAYS ITS ALL ABOUT BETTER CUSTOMER SERVICE.
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