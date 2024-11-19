SPALDING BOC DENIES REZONING FOR EVENT CENTER

THE SPALDING COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS DENIED A REZONING FOR AN EVENT CENTER AT 2160 ROCKY CREEK ROAD IN NORTH SPALDING BY A 4-1 VOTE, MONDAY. APPLICANT IRIS HERNANDEX WANTED REZONING FOR HER 30 ACRE PROPERTY BUT NEIGHBORS SPOKE AGAINST IT--CITING TRAFFIC AND NOISE CONCERNS.
COUNTY MANAGER STEVE LEDBETTER IS A FORMER MAYOR OF WOODBURY AND SHERIFF DARRELL DIX SAID WOODBURY NEEDS TWO 2014 DODGE CHARGERS WORTH ABOUT $5000 EACH-- FROM THE SO-- ONE NEEDS $3500 WORK ON THE ENGINE. COMMISSIONERS AWARDED THEM TO WOODBURY AND ALSO APPROVED 9 NEW DODGE DURANGO SUV SHERIFF'S PATROL UNITS FOR SHERIFF DIX. THEY WILL BE FINANCED OVER 5 YEARS THROUGH A GA. ACCG PLAN.
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