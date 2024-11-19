Tuesday, November 19, 2024

SPALDING BOC DENIES REZONING FOR EVENT CENTER

 THE  SPALDING  COUNTY  BOARD OF  COMMISSIONERS  DENIED  A   REZONING  FOR  AN  EVENT  CENTER   AT 2160  ROCKY  CREEK ROAD  IN  NORTH  SPALDING  BY  A   4-1  VOTE,  MONDAY.  APPLICANT  IRIS  HERNANDEX  WANTED   REZONING  FOR    HER  30  ACRE  PROPERTY  BUT  NEIGHBORS  SPOKE  AGAINST  IT--CITING  TRAFFIC  AND NOISE CONCERNS.


COUNTY  MANAGER  STEVE  LEDBETTER  IS  A  FORMER  MAYOR  OF  WOODBURY  AND  SHERIFF  DARRELL  DIX  SAID WOODBURY  NEEDS    TWO  2014 DODGE  CHARGERS  WORTH  ABOUT   $5000  EACH--  FROM  THE  SO--  ONE  NEEDS $3500  WORK  ON  THE  ENGINE. COMMISSIONERS  AWARDED  THEM  TO  WOODBURY    AND  ALSO  APPROVED  9  NEW  DODGE  DURANGO  SUV  SHERIFF'S  PATROL  UNITS  FOR  SHERIFF  DIX.  THEY  WILL  BE  FINANCED  OVER  5  YEARS  THROUGH  A  GA.  ACCG  PLAN.

Posted by WTGA AM & FM at 11:29 AM

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